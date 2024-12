Budget 2025 : quels sont les premières pistes du gouvernement de François Bayrou ?

Une fois les fêtes passées, les Français devront peut-être se serrer la ceinture, car la question du budget n'est toujours pas réglée. François Bayrou a nommé Éric Lombard à Bercy. Il pourra s'appuyer sur Amélie de Montchalin, sa ministre déléguée aux Comptes publics, pour imaginer un budget. Mais quel projet de loi de finances vont-ils proposer ?

François Bayrou a désormais son équipe gouvernementale et la priorité sera le projet de loi de finances pour l'année 2025. Éric Lombard, le nouveau ministre de l'Économie, a donné des pistes de travail lors de la passation de pouvoir à Bercy. Il ambitionne de résoudre une équation complexe.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous devons réduire le déficit, sans tuer la croissance"

"Les défis, qui sont innombrables, commandent de traiter notre mal endémique : le déficit. Mais nous devons réduire le déficit, sans tuer la croissance". Traduction, s'attaquer à la dépense publique et ne pas toucher aux impôts et surtout, préserver les entreprises. "Le moteur de notre économie, ce sont les entreprises. Ces collectifs de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble, il faut les protéger, il faut développer nos entreprises".

Mais Éric Lombard tient aussi à la finance utile, concept auquel il a consacré un essai il y a deux ans et qui cible la répartition des richesses : "Trop de nos concitoyens ont des revenus insuffisants. Il nous faut augmenter dans le même mouvement la quantité de travail et aussi la justice sociale".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La traduction concrète est attendue dans les prochaines semaines à travers un nouveau projet de loi de finances.