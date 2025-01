Budget 2025 : la commission mixte paritaire s'est réunie, toujours pas d'accord trouvé

Depuis 10h ce jeudi, la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs était réunie et les discussions se sont terminées. Aucun accord n'a cependant été trouvé et les débats reprendront donc ce vendredi afin d'avoir un budget 2025. Mais il reste encore trois points de crispation entre les trois partis.

Trois points de dissonance

Il reste encore trois points de crispation. Tout d'abord, l'aide médicale d'État, le dispositif qui permet de soigner gratuitement les immigrés en France. Ce sujet risque de déchirer l'accord de non-censure avec les socialistes, selon Jean-René Cazeneuve.

"C'est un des points difficiles. Effectivement, le Parti socialiste ne souhaite pas qu'elle baisse, les Républicains souhaitent qu'elle baisse de manière très significative. J'espère qu'on trouvera un compromis", assure le député macroniste du Gers.

Pour les socialistes, le compte n'y est toujours pas, confie un négociateur. Olivier Faure et ses troupes exigent de nouvelles concessions budgétaires, car François Bayrou a refusé l'augmentation du SMIC ou leur idée d'un impôt sur la fortune non productive, c'est-à-dire les cryptomonnaies ou les biens dits "précieux" comme les voitures et les yachts. Enfin, le Rassemblement national fait aussi entendre sa voix. Le député Jean-Philippe Tanguy menace de voter la motion de censure si le gouvernement ne renonce pas à la hausse des prix de l'électricité.

"Si les autres partis politiques estiment que c'est tout à fait normal que le prix du nucléaire de base passe de 40 à 70€, et bien qu'ils aillent justifier auprès des industriels et des Français comment ils peuvent justifier une telle évolution du prix de base du nucléaire français, on parle de 70 % de l'électricité.", assure le député RN de la Somme. La survie de François Bayrou reste encore très incertaine.