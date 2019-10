Bruno Le Maire "considère que le voile islamique n’est pas l’avenir souhaitable de la culture et de la société française"

INTERVIEW

Edouard Philippe a sonné la fin de la récréation mardi. Après plusieurs jours de débat, au sein même de la majorité et jusque dans les rangs du gouvernement, le Premier ministre, face aux députés, a annoncé qu’il n y’aurait pas de loi pour interdire aux femmes voilées d’accompagner des sorties scolaires. "Je considère que le voile islamique n’est pas l’avenir souhaitable de la culture et de la société française", a commenté au micro de Sonia Mabrouk, sur Europe 1, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, tout en estimant que "nous n'avions pas nécessairement besoin de loi" en la matière.

"Ce qui est en jeu c’est notre culture. Plutôt qu’une loi, il faut que chaque citoyen réaffirme cette culture. Et la culture française, c’est l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est la liberté d’expression", martèle Bruno Le Maire. "L’avenir souhaitable de la culture et de la société française, c’est la stricte égalité entre les femmes et les hommes, c’est le visage découvert, le visage avec lequel vous parlez, avec lequel vous discutez, avec lequel vous vous présentez, c’est le refus de tout signe qui pourraient présenter une différence de niveau entre les femmes et les hommes."