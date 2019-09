Brigitte Macron de retour devant des élèves dans son "Institut des vocations" de Clichy-sous-Bois

Brigitte Macron revient à ses premières amours : l’enseignement, ou presque... L’épouse du président de la République lance une école en banlieue, à Clichy-sous-bois : "l’Institut des vocations", un projet soutenu par LVMH, pour des adultes non diplômés.

Officiellement, Brigitte Macron se sera pas présente pour la rentrée officielle lundi matin, mais viendra discrètement dans la journée visiter l'établissement, avant de s’impliquer davantage dans les jours qui viennent. À l’issue d’une première semaine d’accueil, les cours vont débuter, et Brigitte Macron, ancienne professeure de français, viendra au moins deux fois par mois parler littérature à une cinquantaine de jeunes de 25 à 30 ans.

Des interventions sous forme d'échanges avec les élèves

L’entourage de la première dame précise qu’il ne s’agira pas de cours magistraux. "Ce seront plus des échanges thématiques en fonction du niveau et des envies des élèves", explique l'un de ses proches à Europe 1. Ces jeunes sont souvent restés très longtemps éloignés de l’école : décrocheurs, sans diplômes, souvent au RSA… Ils vont bénéficier d’une formation rémunérée pendant 9 mois. "C’est un public fragile, mais on réussira si on les sort de la précarité", souffle l’un des acteurs de ce projet.

Cette expérimentation est déjà appelée à se renouveler. Brigitte Macron participera au lancement d’une seconde école à Valence, dans la Drôme, courant 2020.