Bridgestone : Montebourg veut un Etat qui "tape du poing sur la table" au lieu de "grands discours"

INTERVIEW

Jeudi, la direction du géant japonais des pneumatiques Bridgestone a "fermé la porte" à un plan de sauvetage de son usine de Béthune, dans le Nord de la France. Le site, qui emploie 863 personnes, fermera donc ses portes. Le groupe a également annoncé avoir identifié "10 opportunités dont quatre projets déjà bien définis" dans la recherche d'un repreneur, se disant prêt à "céder le cas échéant le site à un concurrent". Arnaud Montebourg, entrepreneur, fondateur de la marque Bleu Blanc Ruche, ancien ministre de l'Economie et du redressement productif, réagit sur Europe 1.

Un problème de compétition au sein de l'Union européenne

"Les Japonais ont décidé d'aller dans les zones de bas coût de l'Union européenne, c'est une délocalisation déguisée", lance-t-il, pointant du doigt les problème de compétition au sein de l'Union européenne. "Cela est inacceptable que des aides publiques aient pu être données en France - qu'il faudra rendre - et qu'on ait financé par l'Union européenne l'implantation de la même usine en Pologne, cela devient insupportable. Cela suppose qu'on ait un Etat Français qui décide de taper du poing sur la table, au plan européen, au lieu de faire de grands discours iréniques sur l'avenir de l'Europe, le fédéralisme".

Emmanuel Macron s'est pourtant emparé du thème du souverainisme ces derniers mois, un sujet cher à l'ancien ministre. "Il ne faut pas changer de religion comme on change de costume, tous les jours. Il faut juste faire. Là, dans les actes on n'a rien de concret", balaye-t-il, dénonçant le déferlement de plans sociaux sur le territoire et les pertes d'emplois à venir. "Il va falloir qu'on se mette dans la tête de passer à des instruments nouveaux, dans le cadre d'une économie semi-dirigée".

L'inspiration américaine ?

Pour Arnaud Montebourg, la fermeture du site n'est pas le signe d'une impuissance de l'Etat à sauvegarder ses emplois mais plutôt le signe que "l'Etat n'a pas pris les moyens pour assurer la protection de nos intérêts industriels". Dans le secteur du pneumatique, la France a déjà assisté à la fermeture de plusieurs sites ces dernières années : Continental, Goodyear...

"On pourrait regarder ce qu'on fait les Américains pour ne pas perdre nos usines de pneus", assure-t-il. "Les Américains ont décidé de placer des taxes très importantes, presque 100%, sur les pneus chinois, qui ont pris 25% du marché. La conséquence c'est que la part des pneus chinois ont dégringolé sur le marché américain et ils ont gardé leurs emplois. Les Européens ne l'ont pas fait", explique-t-il. "La conséquence, c'est que nous voyons fermer impuissant les usines de pneus sur tout le continent européen", ajoute l'ancien ministre de l'Economie, devenu entrepreneur. Cette politique de taxation, entamée sous la présidence de Barack Obama et continuée sous le mandat de Donald Trump, a alimenté une guerre commerciale entre les deux puissances.

"La question de la réciprocité, d'un rééquilibrage des relations commerciales doit faire partie d'une stratégie européenne. Ce n'est pas le cas. Nous sommes pris à cause de notre passivité et de notre naïveté entre deux empires : l'empire américain, nous pille, nous prend nos fleurons et les Chinois détruisent notre industrie", constate Arnaud Montebourg.

En plus des mesures de ces mesures de protection à l'échelle internationale, l'ancien ministre préconise l'intervention rapide de l'Etat en attendant un repreneur sérieux pour l'usine de pneumatique du Nord. "Pour ces 63 familles qui ont été foudroyées par cette annonce, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez un repreneur qui s'intéresse à cet outil de travail, et dans ces cas là pour lutter contre la fermeture vous n'avez pas le choix que de nationaliser temporairement le site".