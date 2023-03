Borne satisfaite de la venue de l'intersyndicale à Matignon, mais pas de «pause» sur les retraites

Elisabeth Borne s'est réjouie vendredi que l'intersyndicale, dont la CGT et sa nouvelle patronne, accepte de la rencontrer à Matignon où la réforme des retraites sera "évidemment" abordée par les syndicats, mais la cheffe du gouvernement refuse toujours de mettre "en pause" le texte. Sophie Binet, élue vendredi à la surprise générale lors du congrès de la CGT, a annoncé lors de son premier discours que "l'intersyndicale unie" rencontrerait la Première ministre le 5 avril, à l'invitation du gouvernement, "pour exiger le retrait de la réforme" des retraites.

"Je voudrais d'abord féliciter Sophie Binet pour son élection, noter que c'est la première fois qu'il y a une femme à la tête de la CGT. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les femmes", a déclaré Elisabeth Borne lors d'un déplacement dans la Nièvre. "Je me réjouis effectivement que l'intersyndicale vienne à la rencontre que j'ai proposée. Chacun pourra aborder les sujets qu'il souhaite, et pour notre part on expliquera aussi notre position", a poursuivi Élisabeth Borne.

La cheffe du gouvernement réfute toujours l'idée de mettre le texte en pause. "On ne peut pas faire de pause quand on a un projet de loi qui a été voté, qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, mais moi je suis à l'écoute et chacun aura l'occasion d'exprimer ses positions lors de cette rencontre". "On a énormément de sujets, vous savez, à aborder, sur les parcours professionnels, sur la prévention de la pénibilité. Tous ces sujets sont sur la table. Évidemment les organisations syndicales aborderont la réforme des retraites. Moi je suis à l'écoute et je me réjouis que l'intersyndicale réponde à mon invitation".

Au cours de ce déplacement dans la région de Nevers, la Première ministre est "passée saluer" des représentants syndicaux locaux à la préfecture de la Nièvre avant de repartir à Paris et leur a redit son "souhait de dialoguer", selon son entourage. Ces représentants de la CFDT, CGT, CFTC, FO, UNSA et FSU demandaient à rencontrer son cabinet, selon la même source confirmant une information de BFMTV.

Élisabeth Borne a également déploré que "certains" partis politiques "fassent le choix du refus du dialogue". La France insoumise et le Parti communiste ont décidé de ne pas se rendre la semaine prochaine à Matignon. "Quand on voit les difficultés auxquelles notre pays est confronté, auxquelles les Français peuvent être confrontés, je pense que la responsabilité c'est de s'écouter, de dialoguer, de construire ensemble des réponses pour les Français et pour notre pays, en tout cas c'est ce à quoi moi je m'emploie".