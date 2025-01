Borne, Retailleau, Darmanin, Bayrou... Un premier Conseil des ministres d’un gouvernement baroque et en sursis

Ce vendredi, les 35 membres du gouvernement de François Bayrou vont se réunir à l'occasion du premier Conseil des ministres à l'Élysée. Une réunion de famille spéciale avec des ministres venant de tout horizon.

Premier Conseil des ministres pour François Bayrou ce vendredi matin à l’Élysée. Les 35 membres du gouvernement sont d’abord conviés place Beauvau à 8h30 pour un petit-déjeuner offert par Bruno Retailleau, avant de se rendre au palais présidentiel.

La photo de famille s’annonce spéciale, avec des ministres venus d’horizons bien différents et pourtant chargés de travailler ensemble.

Un premier Conseil des ministres avec une épée de Damoclès

Certains avaient juré de ne jamais travailler ensemble, mais ce jeudi matin, sur le perron de l’Élysée, ils prendront bien place côte à côte. Ainsi, Bruno Retailleau, presque seul poids lourd du gouvernement Barnier et reconduit par François Bayrou place Beauvau, se tiendra aux côtés de macronistes longtemps honnis.

Elisabeth Borne par exemple, nommée à l’Éducation nationale, mais aussi et surtout Gérald Darmanin, omniprésent depuis sa nomination à la Justice, et avec qui il devra travailler en étroite collaboration. Leur relation et leur capacité à agir ensemble face au narcotrafic ou pour réguler l’immigration, sera particulièrement observée dans les prochains mois.

Également sur la photo, sept issus du parti des Républicains, moins nombreux que lors du précédent gouvernement. Mais aussi une grande majorité de macronistes et une poignée de socialistes dont l’ancien Premier ministre Manuel Valls.

Un attelage baroque, fruit de l’absence de majorité à l’Assemblée et qui cherchera avant tout la stabilité. Avant même ce premier Conseil des ministres, la durée de vie de ce gouvernement apparaît déjà incertaine, face aux menaces de motion de censure, agitée, avec plus ou moins de véhémence, par la gauche et le Rassemblement national.