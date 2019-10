Blanchiment : Patrick Balkany condamné à cinq ans de prison pour blanchiment, Isabelle Balkany écope de quatre ans d'emprisonnement

Le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany a été condamné vendredi à Paris à 5 ans de prison ferme pour blanchiment, assortis d'un mandat de dépôt, mais a été relaxé s'agissant de la corruption. Le baron des Hauts-de-Seine, âgé de 71 ans, n'était pas présent au tribunal correctionnel de Paris, ayant refusé dans la matinée d'être extrait de sa cellule de la prison de la Santé, où il est incarcéré depuis sa condamnation à quatre ans de prison pour fraude fiscale le 13 septembre. Il a en outre été condamné une nouvelle fois à dix ans d'inéligibilité.

Sa femme, Isabelle Balkany, première adjointe et épouse du maire de Levallois-Perret, a été condamnée vendredi à Paris à quatre ans de prison ferme, sans mandat de dépôt, et 10 ans d'inégibilité pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Isabelle Balkany, 71 ans, avait déjà été condamnée à trois ans de prison ferme et 10 ans d'inégibilité le 13 septembre pour fraude fiscale, sans mandat de dépôt. Elle avait fait appel et repris dans la foulée les rênes de la mairie de Levallois (Hauts-de-Seine) pour assurer l'intérim de son époux incarcéré.