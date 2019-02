Benoît Hamon dénonce "une forme de protection obsessionnelle d'Alexandre Benalla par le président de la République et son entourage"

INTERVIEW

La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla a demandé des poursuites contre Alexandre Benalla et Vincent Crase, et formulé une série de propositions pour mettre fin à des "dysfonctionnements majeurs". L'ancien chargé de mission de l'Elysée se voit notamment reproché d'avoir menti sous serment lors de ses auditions devant les élus, une accusation élargie à d'autres proches du chef de l'Etat. La Commission d'enquête met ainsi en cause le témoignage de trois hauts responsables à l'Elysée, Patrick Strzoda, Alexis Kohler et le général Lionel Lavergne, pointant des "omissions, incohérences" et des "contradictions" dans leurs propos.

"La question est de savoir si le secrétaire général de l'Elysée (Alexis Kohler), premier collaborateur du président de la République, son directeur de cabinet (Alexis Kohler) et le patron de la sécurité (Lionel Lavergne) ont menti délibérément à une commission d'enquête", a relevé au micro d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1, Benoît Hamon. "Si c'est le cas, c'est très grave et ça dit quelque chose, c'est une forme de protection obsessionnelle de monsieur Benalla par le président de la République et son entourage", poursuit le fondateur de Génération.s .