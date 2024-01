Baisse de la natalité et pouvoir d'achat : «Comment voulez-vous que les jeunes fassent des enfants ? », s'interroge Nicolas Dupont-Aignan

"Pas un mot sur la crise du logement. Pas un mot sur l'enfer que des millions de Français ont pour se loger." Nicolas Dupont-Aignan ne cache pas son mécontentement sur le fait que le chef de l'État n'est pas évoqué la crise de logement lors de sa grande conférence de presse mardi dernier. "Macron et son gouvernement ont détruit systématiquement depuis 2017 toutes les aides à la politique de logement", ajoute-t-il. Et cette crise pourrait être une des causes de la baisse de natalité pour le député de l'Essonne et président de Debout la France.

