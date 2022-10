«Aujourd'hui, la Guyane, c'est Medellín» : les renforts de policiers annoncés ne rassurent pas

Gérald Darmanin, accompagné des ministres de la Justice et des Comptes publics, respectivement Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal, sont en Guyane depuis vendredi. Ce territoire d'outre-mer connaît un fort taux de délinquance et de violence liées notamment au trafic de drogue. 30 homicides ont eu lieu depuis le début de l'année. Le ministre de l’Intérieur a annoncé le renfort de 150 policiers et gendarmes.

Des renforts conséquents

Le gouvernement a sorti le gros calibre face aux gangs brésiliens de plus en plus armés et violents qui sévissent sur le territoire. Une antenne du RAID avec 13 policiers d’élite va s’installer de façon permanente à Cayenne. Et pour faire face au trafic de cocaïne à l’aéroport, des scanners vont bientôt être installés pour que "100% des passagers, 100% des vols qui vont vers la métropole soient désormais intégralement contrôlés", a indiqué Gérald Darmanin.

Des moyens limités, estime Cédric Boyer, délégué national du syndicat de police Alliance en charge de l’outre-mer. "Malheureusement, ce ne sera clairement pas suffisant. Aujourd'hui, un kilo de cocaïne en Guyane, c'est une barrette de shit dans le 93. Et aujourd'hui, la Guyane, c'est Medellín. Et pour endiguer tout ça, il va falloir mettre des moyens colossaux. Ce n'est pas avec 150 renforts qu'on va y arriver", regrette-t-il.

"Échanger 1 kg de cocaïne contre 1 kg de beuh, n’importe où dans le monde, ça n’existe pas, ou alors dans les cartels de drogue. Aujourd’hui, la Guyane, c’est devenu un cartel géant, un hypermarché de la drogue. La Guyane, c’est comme si vous aviez un corps avec de multiples blessures. Donc évidemment, aujourd’hui, faut aller au plus pressé, renforcer nos collègues pour qu’ils travaillent en toute sécurité. Mais au-delà de ça, je pense qu’il y a même besoin de créations de services qui n’existent nulle part ailleurs", poursuit-il.

Le nombre de douaniers va doubler

Par ailleurs, sept officiers de police judiciaire vont renforcer l’office anti-stups sur place. Le nombre de douaniers va doubler. Enfin, côté justice, cinq postes de magistrats vont être créées. Ainsi que sept autres qui tourneront tous les six mois. Objectif : résorber le stock d’affaires qui s’entassent au tribunal judiciaire de Cayenne.