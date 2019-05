Strasbourg : dans les coulisses du Parlement européen, une "mini-ville" dans la ville

REPORTAGE

Au lendemain du scrutin des élections européennes, Europe 1 s'est glissé dans les coulisses du Parlement européen de Strasbourg, où les députés européens siègent et votent. Une institution dont certains demandent d'ailleurs l'abandon au profit de son siège à Bruxelles. S'agit-il d'une ville dans la ville ? Qu'y trouve-t-on d'insolite ? Comment les députés y travaillent-ils ?

Prête pour « vous êtes où ? » à 7h10 avec @nikosaliagas sur @Europe1. Facile ? pic.twitter.com/CCSoeU6OV1 — carole ferry (@caroleferry) 27 mai 2019

Une vie parlementaire partagée entre Bruxelles et Strasbourg

C'est dans ce bâtiment situé au nord-est de Strasbourg que sont votées toutes les directives, de la fin des sacs plastique au plafonnement des tarifs téléphoniques. Les députés élus dimanche ne vont pas venir tout de suite en Alsace, puisque l'essentiel de la vie européenne se passe à Bruxelles. Ils viennent en moyenne quatre jours par mois à Strasbourg lors de la fameuse "transhumance". Des milliers de députés et attachés parlementaire se déplacent pour l'occasion de Bruxelles à la France dans des TGV spécialement affrétés.

Entendu sur europe1 : Un député peut entrer dans un restaurant du Parlement en déclarant qu'il ne veut pas de la table à côté d'untel ou untel.

Le Parlement se transforme alors en mini-ville. Il y a une banque, une crèche, une salle de sport... Le service de restauration passe de 23 employés à près de 300. "On a deux restaurants, un self, six bars, les salons privatifs - le salon protocolaire et le salon présidentiel...", énumère Caroline Prinsenne, directrice dudit service. "Donc la tension qu'il peut y avoir dans l'hémicycle, on la ressent aussi dans le restaurant. Par exemple, un député qui entre en déclarant qu'il ne veut pas de la table à côté d'untel ou untel."

Un jeu de rôle pour se mettre à la place des députés

Et cette institution européenne est ouverte au public. Tout le monde peut le visiter, y compris pendant les sessions parlementaires. Beaucoup de groupes scolaires font d'ailleurs le déplacement. Les collégiens et lycéens ont alors accès à un jeu de rôle. Ils se mettent dans la peau d'un député, pour voir quelle décision ils prendraient à leur place.

Depuis la terrasse, on embrasse toute l'histoire de l'Europe

Parmi les éléments remarquables, on note également l'immense terrasse en cercle du 13ème étage. "C'est une vue magnifique parce que vous avez toute l'histoire de l'Europe devant vous", décrit Luis Martinez Guillén, l'un des responsables du Parlement. "Il y a un pont, à droite c'est la France et à gauche l'Allemagne et on peut traverser la frontière entre ces deux pays qui se sont fait la guerre pendant des années en Tram. Ça montre bien ce qu'est l'Europe."

Mais l'EU, c'est aussi le jeu des lobbyistes, les manifestations organisées parfois devant le Parlement pour faire pression sur les députés. Une vie qui reprendra donc lors de la prochaine session parlementaire du 2 juillet.