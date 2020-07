Au Fort de Brégançon, les habitants attendent l'arrivée du couple Macron

Deux berlines, des gardes du corps : l'arrivée du couple Macron est imminente au Fort de Brégançon. Le Fort, fermé à la visite depuis l'automne dernier, rouvrira à la visite fin août, après les vacances présidentielles. Les habitants de Bormes-les-Mimosas sont habitués à ces allées et venues. Pour cette voisine, la venue du président est proche. "Il va arriver je pense, il faut bien qu'il se repose un peu", espère-t-elle, interrogée par Europe 1.

"Une maison qui vit"

Emmanuel Macron a déjà laissé sa marque au Fort de Brégançon, un lieu qui a changé par rapport au temps de ses prédécesseurs, comme le confirme Valérie Collet, de l'Office du tourisme de la ville. "Depuis que le couple Macron est là, tout le mobilier et toute la décoration ont changé. On voit qu'ils reçoivent les enfants, les petits-enfants, car les canapés sont beaucoup moins fragiles qu'avant, ça fait une maison qui vit", assure-t-elle.

Et les habitants de Bormes-les-Mimosas sont plutôt contents de sa venue, à l'image de Laurent, patron de la Cabasse, un restaurant proche du Fort. "Ça nous fait du bien qu'ils soient là, ça nous ferait du bien qu'ils viennent manger", sourit le restaurateur. "On ne parlera pas de gilets jaunes, de Covid, on ouvrira une bouteille en parlant de plein d'autres choses qui sont agréables dans la vie". L’invitation est lancée...