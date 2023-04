Au 39e congrès du PCF, l'ambition de Fabien Roussel d'unir les gauches derrière lui

Ce week-end sera peut-être décisif pour les gauches françaises. Le congrès du Parti communiste français (PCF) a ouvert ses portes ce vendredi et se tient durant tout le week-end. Et si Fabien Roussel, actuel chef du PCF, est certain d'être réélu secrétaire national du parti, le leader communiste s'est fixé en réalité un autre objectif : faire de son parti, le trait d'union des gauches.

Vive critique de la Nupes

Car le député du Nord veut rassembler tout le paysage politique français de gauche, de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve à La France insoumise. Fabien Roussel n'hésite pas à qualifier la Nupes - l'Alliance qui regroupe les socialistes, les insoumis, les écologistes et les communistes à l'Assemblée nationale, de "dépassée".

Des propos qui ont suscité de vives critiques de la part des Insoumis, et notamment de Manuel Bompard, coordinateur du parti, qui a appelé les militants communistes à se positionner sur la stratégie de leur leader. Une déclaration qui n'a pas laissé Fabien Roussel de marbre ce vendredi, lors de l'ouverture du congrès.

"Mêlez-vous de vos affaires"

"À celles et ceux qui se permettent ces dernières heures, de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie, je le dis clairement : mêlez-vous de vos affaires ! Personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, penser, faire ou choisir", a-t-il déclaré devant les adhérents présents.

Nul doute qu'à l'issue du congrès, Fabien Roussel insistera sur son score pour justifier ce nouveau virage, lui qui nourrit l'espoir de faire du Parti communiste une force plus influente au sein de la Nupes.