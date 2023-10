Attaque du Hamas : quand Emmanuel Macron évoque le risque de guerre civile en France

La France en guerre civile ? Depuis le 7 octobre dernier, Israël est la cible d'une importante attaque des terroristes du Hamas. Ce conflit a des répercussions mondiales, notamment en France où les partis politiques se divisent sur le sujet. Ce jeudi, le président Emmanuel Macron s'est entretenu avec les chefs des onze formations politiques représentées au Parlement. Lors de cet entretien, le chef de l'État a mis l'accent sur "l'unité de la Nation".

Le risque de conduire le pays à la guerre civile

"Il m'a répondu que non parce qu'on prenait le risque de conduire le pays à la guerre civile"

La réponse d'Emmanuel Macron à Jordan Bardella (selon ses propos) à la question de dissoudre des "organisations politico-religieuses" en France #Punchlinepic.twitter.com/ztiUucrrWV — Europe 1 (@Europe1) October 12, 2023

Cependant, certains, comme Jordan Bardella, ont proposé, lors de la rencontre avec Emmanuel Macron, de dissoudre des "organisations politico-religieuses" en France. Face à cette proposition, le chef de l'État a tenu une réponse claire. "Quand nous avons proposé au président de la République de dissoudre ces organisations politico-religieuses, qui mêlent des croyants modérés et des croyants radicaux, il m'a répondu que non parce qu'on prenait le risque de conduire le pays à la guerre civile", assure le président du Rassemblement national dans l'émission Punchline sur Europe 1 et CNews, dont il était l'invité ce jeudi soir.

Selon Jordan Bardella, les dirigeants français confient la paix sociale à des organisations politico-religieuses "à qui on délègue de facto des pouvoirs".