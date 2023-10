Attaque du Hamas en Israël : plusieurs actes antisémites relevés en France ces dernières 48 heures

Les juifs de France sont sur le qui-vive depuis 48 heures et l'attaque du Hamas en territoire israélien. Dès samedi, Gérald Darmanin a appelé à sécuriser les écoles juives et autres synagogues et ce lundi, le ministre de l'Intérieur a fait état de plusieurs actes antisémites perpétrés tout au long du week-end. Une dizaine d'incidents ont ainsi été relevés et plus de 700 signalements ont été déposés sur Pharos, la plateforme policière des contenus illicites.

Selon les informations d'Europe 1, quatre individus, porteurs d'un drapeau de la Palestine, ont crié "À mort les Juifs" la nuit dernière dans les rues de Paris. À Saint-Brieuc, ce dimanche, une vingtaine de jeunes en scooter et motocross ont exhibé des drapeaux palestiniens.

Quid de la dissolution du collectif "Palestine vaincra" ?

Gérald Darmanin a d'ailleurs passé des consignes pour éviter des rassemblements propalestiniens. "J'ai dit aux préfets de regarder individuellement, au cas par cas, comment les interdire. C'est ce qu'a fait la préfète du Rhône pour la manifestation qui devait se tenir dans le quartier de la Guillotière (à Lyon, NLDR) aujourd'hui". Elle a eu tout à fait raison de le faire, mais ça ne veut pas dire que toutes les manifestations seront interdites. Seulement celles dont on pense qu'elles peuvent troubler gravement l'ordre public", a dit le ministre.

Ce dernier espère d'ailleurs que la dissolution du collectif "Palestine vaincra", qui a glorifié dimanche l'attaque du Hamas, ira au bout. Elle est actuellement suspendue par le Conseil d'État.