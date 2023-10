Pascal Praud et vous - Attaque du Hamas : «Des députés insoumis ont dépassé les limites de l'ignominie», lance le maire de Reims

C'est une action lourde de sens que souhaite le maire de Reims, Arnaud Robinet. Ce lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, l'édile affilié à Horizons a justifié sa demande de levée de l'immunité parlementaire des députés de La France insoumise, suite à leur prise de position sur l'attaque terroriste du Hamas contre Israël : "Samedi, la sidération face à la barbarie était absolue, et des députés de LFI ainsi que leurs cousins du NPA ont dépassé les limites de l'ignominie et de l'antisémitisme en soutenant les terroristes du Hamas". Auparavant, toujours au micro de Pascal Praud, le vice-président du Crif avait également dénoncé la position des Insoumis sur ce conflit.