Attaque du Hamas : 65 interpellations et 189 actes antisémites recensés en une semaine, selon Darmanin

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé samedi qu'il y avait eu 189 actes antisémites recensés sur le territoire français depuis l'attaque d'Israël par le Hamas samedi dernier, et 65 interpellations en lien avec des actes de cette nature.

2.449 signalement sur Pharos pour apologie du terrorisme et propos antisémites sur Internet

"189 actes antisémites sont relevés depuis samedi dernier et également 2.449 signalements à la plateforme Pharos en lien avec l'apologie du terrorisme ou des propos antisémites sur internet", a déclaré Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse au ministère de l'Intérieur. "Depuis samedi", date d'une attaque meurtrière du mouvement islamiste Hamas sur Israël, suivie d'une riposte massive de l'État hébreu sur la bande de Gaza, "65 interpellations ont eu lieu (en France) en lien direct avec des actes antisémites", a précisé le ministre.

Sur ces 65 personnes interpellées, 10 sont des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français et se trouvent actuellement "en centre de rétention administrative (...) ou détenus en prison pour deux d'entre eux". Gérald Darmanin a également annoncé avoir utilisé à 11 reprises l'article 40 du code de procédure pénale (pour dénoncer des faits ou des propos à la justice) à l'encontre d'"associations ou personnes faisant acte de propos antisémites, d'apologie du terrorisme ou de soutien au Hamas", parmi lesquelles le collectif Palestine Vaincra, le Comité Action Palestine et le Parti des indigènes de la République.

"J'ai demandé à l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur de travailler à la dissolution de plusieurs associations ou collectifs relayant ou parfois finançant de manière officieuse et cachée le Hamas ou les mouvements autour du Hamas", a par ailleurs indiqué Gérald Darmanin, sans les nommer. "Je veux redire que les manifestations pro-Hamas sont interdites sur tout le territoire de la République", a ajouté le ministre, évoquant une nouvelle "manifestation sauvage" samedi place de la République à Paris, donnant lieu à 9 interpellations et plus de 300 verbalisations.