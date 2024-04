Assurance chômage : Gabriel Attal penche pour un durcissement de la condition d'affiliation

Le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué jeudi sur BFMTV que parmi les pistes pour réformer l'assurance chômage, il avait une préférence pour un durcissement de la condition d'affiliation. Il a énuméré trois leviers pour faire évoluer l'assurance chômage : la durée d'indemnisation, la condition d'affiliation, soit "combien de temps, il faut avoir travaillé pour toucher l'assurance chômage, c'est six mois dans les 24 derniers mois" et le niveau d'indemnisation.

"J'ai annoncé qu'on concerterait avec les partenaires sociaux sur ce sujet. C'est ce que va faire la ministre Catherine Vautrin, je le lui ai demandé, dans les prochains jours, les prochaines semaines, afin qu'on puisse faire cette réforme", a déclaré Gabriel Attal.

"Si on avait le même taux d'emploi que les Allemands..."

"Il y a un système qui s'est organisé pour des multiplications de petits contrats, des contrats courts, entre lesquels on bénéficie du chômage. 'Je travaille quelques mois, je touche le chômage quelques mois, je retravaille quelques mois, je touche le chômage'", a décrit le chef du gouvernement.

"C'est plutôt ça sur quoi je veux travailler, donc ça oriente plutôt sur les conditions d'affiliation. Maintenant, les trois possibilités sont ouvertes et on y travaillera avec les partenaires sociaux", a expliqué le Premier ministre. Il a rappelé qu'il avait annoncé en mars, avant même l'échec de négociations entre syndicats et patronat sur l'emploi des seniors, une réforme de l'assurance chômage dès cette année, dans le but de relever le taux d'emploi en France. "Si on avait le même taux d'emploi que les Allemands, on n'aurait quasiment pas de problèmes pour équilibrer notre budget", a affirmé Gabriel Attal, invité d'une émission au long cours pour marquer ses 100 jours à Matignon.