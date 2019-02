Après Matignon, ce que fera Edouard Philippe "n'aura pas grand chose à voir avec la politique"

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a expliqué mercredi soir qu'il savait "très bien" ce qu'il ferait après Matignon, "et que ça n'aura pas grand chose à faire avec la politique", lors d'une émission sur LCI et RTL. "Moi, il y a eu un avant, il y aura un après", a expliqué le Premier ministre, en fonction depuis mai 2017. "Je sais très bien ce que je ferai après avoir été Premier ministre, ça n'aura pas grand chose à faire avec la politique, et ça m'ira très bien", a-t-il poursuivi, sans donner pour autant quelque date de départ de Matignon.

"Je ne suis pas sacré". Le Premier ministre répondait à l'interpellation d'un Français, parmi un panel d'une dizaine de citoyens invités à dialoguer avec le Premier ministre lors de cette émission de télévision. Questionné pour savoir si sa "personne était sacrée", il a répondu : "Moi, je ne suis pas sacré; moi, je ne suis pas très important. (Mais) la fonction que j'occupe, elle est importante, et je fais la différence".

Retour à la mairie du Havre ? La crise des "gilets jaunes", qui a démarré mi-novembre, a mis un point d'interrogation sur la longévité à Matignon d'Edouard Philippe. Parmi de nombreuses spéculations politiques, d'aucuns ont notamment imaginé le Premier ministre candidat à la mairie de Paris, ou au Havre, dont il fut le Premier magistrat, pour les prochaines municipales en 2020.