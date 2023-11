Antisémitisme : l'AMF appelle à des rassemblements devant les préfectures dimanche

L'Association des maires de France (AMF) a appelé jeudi à des rassemblements contre l'antisémitisme "devant chaque préfecture de département" dimanche après-midi, en même temps que la "marche civique" prévue à Paris. Ces rassemblements doivent "permettre à tous les Français qui (le) souhaitent (de) s'associer à cette initiative partout en France", indique l'AMF dans un communiqué, précisant que la démarche se fait "en accord avec Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet".

L'AMF exhorte à "participer massivement" à la marche de dimanche

Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont en effet appelé à une "grande marche civique" face à l'explosion sans précédent des actes antisémites - plus de 1.000 en un mois - depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

"C'est l'unité même de notre nation qui est en cause et que tous les citoyens doivent défendre", affirme l'AMF, qui appelle donc "à un rassemblement devant chaque préfecture de département" dimanche à 15 heures, sauf en Ile-de-France où elle exhorte "à participer massivement à la marche" organisée à la même heure dans la capitale.