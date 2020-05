Anne Hidalgo : "Les compétences des femmes sont plus souvent questionnées"

INTERVIEW

Pour les femmes, la politique est une route bien souvent parsemée d’embûches. Anne Hidalgo a évoqué dimanche, dans l’émission En balade avec sur Europe 1, les difficultés d’exister au sein d’un monde encore très masculin, et, bien souvent, rude. "Souvent les femmes s’excusent d’exister quand elles sont dans les sphères du pouvoir", a constaté la maire de Paris.

"Souvent elles pensent qu’elles vont être contestées, ce qui est souvent le cas, parce que leurs compétences sont plus souvent questionnées et mises en cause", a déploré la candidate PS, arrivée en tête du premier tour des municipales et largement favorite du deuxième, le 28 juin prochain.

"Les femmes n’ont pas beaucoup de figures pour s’inspirer"

Anne Hidalgo, en lice pour un deuxième mandat, a également conseillé les femmes qui pourraient être élues à la tête d’une grande ville. "Sois toi-même : en tout cas il faut essayer le plus possible. Il y a plein de contraintes et d’éléments à intégrer dans ces décisions. Mais il faut se faire confiance", a lancé l’édile.

"Ce n’est pas simple, parce que les femmes n’ont pas beaucoup de figures pour s’inspirer. On en a quelques unes, comme Simone Veil, bien sûr, mais on est obligés de se faire nous-mêmes. Il faut qu’elles (les femmes en politique) se fassent confiance et qu’elles soient fortes et humaines", a encore recommandé la maire de Paris.