Amiens et sa politique énergétique : vers le zéro déchet et l’autonomie énergétique

LA FRANCE BOUGE

Amiens s’engage dans la transition écologique avec des actions concrètes et sur la base d’une stratégie globale : préserver ses ressources en mettant en place des moyens pour des objectifs ambitieux, c'est-à-dire tendre vers le zéro déchet et l’autonomie énergétique. Ce site en travaux est un pôle à haute valeur environnementale à la croisée de ces enjeux : une déchetterie nouvelle génération pour un meilleur recyclage, le réemploi de matériaux et une seconde vie aux objets sans oublier un espace pédagogique et la place à aux associations pour la sensibilisation de publics.

Les feuilles par exemple, environ 500 tonnes/an comme les déchets verts récupérées ici contribuent à la valorisation des déchets par méthanisation pour produire de l’énergie renouvelable après méthanisation. La mise en œuvre de la future ferme solaire à proximité confortera aussi dans la production d’électricité. La chaufferie biomasse qui est opérationnelle permet d’atteindre l’objectif de 62 % d’énergie renouvelable dans le nouveau réseau de chaleur urbain.

Fatima Ouadi, directrice environnement à Amiens Métropole : "Aujourd’hui, 20 000 foyers sont chauffés grâce au réseau de chaleur dont une partie de l’énergie provient du ramassage et du traitement des feuilles mortes."