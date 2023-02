Amendements de la Nupes : «De l'obstruction pour cacher leurs divisions», estime Olivier Dussopt

Le projet de loi des réformes des retraites fait son arrivée à l'Assemblée Nationale. Contesté dans la rue, le projet de loi attise également les contestations des députés de la Nupes, l'alliance des gauches de l'Assemblée nationale. Ainsi, près de 20.000 amendements ont été déposés par les députés de la Nupes. Au micro de Sonia Mabrouk, Olivier Dussopt estime qu'il s'agit d'une "volonté claire d'obstruction".

Ces obstructions seraient-elles de bonne guerre suite à l'emploi, critiqué, du 49.3 par le gouvernement ? Pas selon le ministre du Travail : "Nous avons utilisé le 49.3 seulement deux textes, la loi de financement du budget de la Sécurité sociale et la loi du financement de l'Etat, c'est-à-dire le budget. La loi sur les énergies renouvelables, la loi sur la sécurité intérieure, la loi sur le marché du travail, tout cela est passé sans 49.3", se justifie le ministre.

"Opposer la violence et l'obstruction"

Au micro de Sonia Mabrouk, Olivier Dussopt estime que "20.000 amendements permet de faire croire qu'on veut le débat et opposer la violence et l'obstruction. Parce que 20.000 amendements, ça ne permet pas un débat !".

D'après le ministre du Travail, la Nupes utilise l'obstruction pour cacher ses propres désaccords : "Il n'y en a pas un de d'accord entre eux. Monsieur Mélenchon dit retraite à 60 ans avec 40 annuités, ça coûte 90 milliards d'euros par an. Dites nous ou ils les prennent ? Olivier Faure dit retraite à 60 ans mais avec 43 annuités, pour avoir 43 annuités à 60 ans, il faut commencer tôt. Ça s'appelle une machine à décote, une machine à faire des petites retraites et de la pauvreté. Et puis vous en avez d'autres qui nous disent il faut arrêter de travailler, qui font une ode à la paresse. Il n'y en a pas un qui pense la même chose. Donc l'obstruction, c'est pour cacher leur divisions", conclut-il.