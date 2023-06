Aéronautique : Emmanuel Macron va annoncer des mesures vendredi pour promouvoir l'avion vert

Emmanuel Macron va annoncer une série de mesures vendredi pour développer l'avion "zéro émission", via notamment les biocarburants, lors d'une visite chez le motoriste aéronautique Safran, a indiqué jeudi l'Elysée. Il rencontrera au préalable les principaux dirigeants de la filière (Airbus, Safran, Thalès, Dassault, Air France KLM, Aéroports de Paris, etc...) autour d'un dîner jeudi à l'Elysée.

Renforcement de la souveraineté industrielle et technologique

Le chef de l'Etat se rendra aussi lundi au Salon du Bourget, grande fête biennale de l'aéronautique annulée en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 et qui sera placée cette année sous le signe de la décarbonation. Cette séquence s'inscrit dans une série d'annonces présidentielles sur le renforcement de la souveraineté industrielle et technologique de la France, de la réinstallation de la production de médicaments au développement de l'intelligence artificielle.

Dans ce cadre, Emmanuel Macron visitera vendredi matin le site du groupe Safran à Villaroche en Seine-et-Marne, à 50 kilomètres de Paris, où il fera des annonces "fortes" sur le soutien de l'Etat à la décarbonation de la filière, a indiqué la présidence, en rappelant que les compagnies aériennes se sont engagées à la neutralité carbone à l'horizon 2050.

"Inventer en France et en Europe un avion vert"

"La France et l'Europe doivent se positionner dans la compétition entre grands blocs" (Chine, Etats-Unis..) qui se profile sur le marché des avions décarbonés, capables d'intégrer à 100% des biocarburants", souligne un conseiller présidentiel. "Il faut qu'on arrive à inventer en France et en Europe un avion vert", à propulsion électrique, hydrogène ou avec des carburants durables produits à partir de biomasse ou molécules de synthèse, ajoute-t-il, en rappelant que le kérosène est à "100% importé".

Produits à partir d'huiles usagées, résidus de bois ou algues, les carburants durables (SAF) sont utilisables en complément du kérosène dans les avions actuels mais leur production reste balbutiante. Les carburants de synthèse ou e-fuels combinent de l'hydrogène --produit à partir de sources décarbonées comme les énergies renouvelables ou le nucléaire-- et du CO2 capté dans l'air ou dans les fumées industrielles.

4,5 milliards de passagers transportés en 2019

Il faut aussi concevoir des "avions et moteurs qui consommeront moins", relève la présidence, en rappelant que la consommation par passager transporté a déjà été divisée par cinq depuis 1960, par deux depuis 1990 et doit encore baisser de "20 à 30%". Cela suppose d'alléger les avions par des nouveaux matériaux composites ainsi que des nouvelles architectures d'appareils et de motorisation.

Le secteur aérien a transporté 4,5 milliards de passagers en 2019, avant la crise du Covid, niveau qu'il devrait quasiment retrouver cette année et qui pourrait doubler à l'horizon 2050.