Abaya : «Le plus grand ennemi de Gabriel Attal, c'est son gouvernement», lance Éric Zemmour

L'abaya, un vêtement religieux ? La rentrée scolaire a été marquée par l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles, collèges et lycées publics, décidée par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal le 27 août dernier. Mais est-ce que toutes ces jeunes filles portant l'abaya sont-elles mêmes animées d’idées à caractère islamiste ? Qu’y a-t-il derrière chaque abaya ? La mouvance islamiste ? D'après Éric Zemmour, président du parti Reconquête!, invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, "75% des jeunes de moins de 25 ans estiment que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République française, ils étaient seulement 25% dans les générations précédentes de musulmans", a-t-il indiqué selon un sondage de l'Ifop.

"Il y a une islamisation du pays"

"On voit là qu'il y a une islamisation du pays. C'est un problème parce qu'elles ne sont pas trois, elles sont des centaines, voire des milliers et de plus en plus nombreuses. Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'abayas ? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans. Pourquoi ? Parce que leurs mères font beaucoup d'enfants que les Français de souche ! Les femmes maghrébines et africaines font entre trois et quatre enfants alors que la moyenne en France est de 1,68", a affirmé l'ancien éditorialiste.

Pour le président de Reconquête! l'islamisation du pays s'explique aussi par le nombre de musulmans en hausse en France. "On reçoit de plus en plus de musulmans. Je vous donne deux chiffres : 320.000 entrées légales en 2022, pour vous donner une idée, en 2000, c'était 100.000. Sans compter les 150.000 droits d'asile qui ne sont jamais renvoyés donc ça fait 500.000 personnes tous les ans dont les deux tiers sont musulmans. Le plus grand adversaire, le plus grand ennemi de Monsieur Attal, ce ne sont pas ces jeunes filles, ce n'est même pas le Conseil d'État qui risque d'annuler sa décision, ce n'est même pas LFI, c'est son gouvernement, qui ne fait rien pour arrêter l'immigration légale", a-t-il tranché.

300 élèves se sont présentées en abaya lundi

Lundi, près de 300 élèves se sont présentées en abaya dans leur établissement scolaire, avait indiqué Gabriel Attal, précisant que 67 d'entre elles avaient refusé de la retirer. Le Conseil d'État rendra sa décision sur l'interdiction de l'abaya à l'école, contestée par une association qui pointe un risque de discrimination et d'atteinte aux droits, ce jeudi.

L'association Action Droits des Musulmans (ADM) avait saisi en urgence la plus haute juridiction administrative pour obtenir la suspension de cette interdiction, indiquant que cette décision du ministre "porte atteinte aux droits de l'enfant, car elle vient viser principalement les enfants présumés musulmans, créant ainsi un risque de profilage ethnique à l'école".