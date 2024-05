À Paris, des personnalités politiques se réunissent pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing

Il y a 50 ans, Valéry Giscard d'Estaing devenait président de la République. Le 19 mai 1974, il était élu face à François Mitterrand. Au second tour, il proposait une campagne innovante et a su marquer les esprits. Ses admirateurs sont encore nombreux et ils se sont réunis lundi soir devant le musée d'Orsay, quai Valéry Giscard d'Estaing afin de célébrer ce moment.

Une profonde réforme

Environ 250 personnes se sont réunies pour rendre hommage au parcours de Valéry Giscard d'Estaing à l'instar de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, l'ancien ministre Dominique Bussereau ou encore Philippe Augier, le maire de Deauville.

Ils étaient autour d'Anémone Giscard d'Estaing et de Louis Giscard d'Estaing, ravi de cette soirée consacrée à son père : "C'est dire le réseau des anciens des mouvements des jeunes giscardiens ! Certains se sont perdus de vue depuis les années 80 où ils avaient milité ensemble et accompagné une période de profonde réforme de notre pays. Ils se sentent toujours attachés à cette modernisation opérée par Valéry Giscard d'Estaing et se sentent reconnaissants envers celui qui était le président de la République", explique-t-il.

À quatre semaines des élections européennes, il s'agit aussi d'adresser un message politique. Ces anciens jeunes, comme ils se définissent, souhaitent s'adresser à la jeunesse pour qu'elle se mobilise lors du scrutin du 9 juin.