À Lille, Zemmour fustige "l'assistanat" et promet une "prime zéro charge" pour les salariés

Eric Zemmour a critiqué "l'assistanat" qui, selon lui, favorise l'immigration lors de son deuxième grand meeting de campagne à Lille, alors que sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen est attendue à Reims en fin d'après-midi pour tenter d'installer un duel face au quasi-candidat Macron. Alors que plusieurs centaines de manifestants antiracistes ont manifesté dans les rues de Lille, avec quelques tensions et tirs de gaz lacrymogènes, Eric Zemmour, face à quelque 6.000 partisans galvanisés au Grand Palais de Lille, a tenu un discours axé sur le pouvoir d'achat, pour "donner l'espérance" que "la France du travail attend" selon lui.

Le pouvoir d'achat, mais également les thématiques phares de Zemmour

Le candidat a également évoqué "l'islamisation à grande vitesse" qui "se répend", une de ses thématiques préférées, décrivant la ville de Roubaix (Nord) comme "l'Afghanistan à deux heures de Paris". Alors qu'Eric Zemmour a réaffirmé qu'il supprimerait la redevance pour financer la télévision publique, une journaliste de la chaîne privée TF1/LCI s'est fait cracher dessus par un sympathisant. Présent dans la salle, Olivier Sénéchal, agriculteur de 36 ans, a affirmé aimer la "vision" du candidat.

Une manifestation de 1.100 personnes opposées à la venue du candidat Reconquête! dont quelque 200 de l'ultra-gauche, selon la police, a eu lieu un peu auparavant, émaillée de tensions avant de se disperser. Les forces de l'ordre ont eu recours sporadiquement à des tirs de gaz lacrymogène face à plusieurs dizaines d'invidus vétus de noir. Dans l'après-midi, la police avait procédé à six interpellations parmi les manifestants "antifas".

"Zemmour, nos parents ont connu ses idées, et ça continue : les gens sont sourds ou aveugles, je ne comprends pas!", a déploré Christian, un retraité de 68 ans. Avant cela, 500 personnes selon la préfecture s'étaient également rassemblées en fin de matinée dans le centre de la ville nordiste contre la "haine" à leurs yeux du candidat Zemmour, dont Martine Aubry et l'association SOS Racisme.

Un duel à distance avec Marine Le Pen

Dans un duel à distance, la rivale d'Eric Zemmour Marine Le Pen devait également faire un discours devant quelque 3.000 militants, alors qu'un dernier sondage Ipsos pour Le Parisien les donne à égalité (14%) derrière la candidate LR Valérie Pécresse (16,5) et Emmanuel Macron (24). Marine Le Pen entend, elle, insister sur des "solutions concrètes" lors de sa "convention présidentielle" de Reims. Plus d'une centaine de personnes ont manifesté aux cris "Dehors l'extrême droite, Le Pen, Zemmour & Co".

Venue l'écouter, Annick, 58 ans, cheffe d'entreprise en Bourgogne Franche-Comté, dit apprécier chez Mme Le Pen "son attachement à notre identité de Français" et une "image de fermeté" face à un Zemmour "qui n'a pas de sincérité". Malgré le départ de trois eurodéputés RN chez son rival d'extrême droite, le temps est à la "sérénité", affirme la candidate, en deuxième position dans les sondages derrière Emmanuel Macron et juste devant Valérie Pécresse.

La candidate du RN n'a toutefois pas pu s'empêcher d'attaquer à nouveau son rival samedi, lui suggérant de "faire le ménage", en citant le mouvement d'ultradroite les Zouaves, accusé d'avoir agressé des militants de SOS Racisme au meeting d'Eric Zemmour à Villepinte le 5 décembre.