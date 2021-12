A l'aube de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron part à la rencontre des Français

Après Marseille en septembre, et les Hauts-de-France il y a deux semaines, c’est une nouvelle "tournée" sur plusieurs jours qui débute pour Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat se rend dans trois villes du département du Cher ce mardi, avant demain de passer la journée dans l’Allier, à Moulins, où il participera au Conseil des ministres en visioconférence, puis à Vichy. Un président en tournée dont l’objectif avec ce déplacement est de parler à la France rurale et périphérique.

En effet, le président veut aller sur le terrain et montrer qu'il est au contact des Français. Et ce matin à Vierzon, ville de 25.000 habitants, il a prévu plusieurs heures de déambulation dans le centre-ville pour aller à la rencontre des commerçants et des résidents de cette petite bourgade avant d'aller à Bourges. Le chef de l'Etat doit se rendre dans cette ville de 65.000 habitants pour échanger avec des auxiliaires de vie sociale.

Vichy, un enjeu hautement politique

Enfin, Emmanuel Macron, qui n'a jamais été élu local, participera ce soir au conseil municipal de Châteaumeilland, une commune de moins de 2.000 habitants. Selon un de ses conseilleurs, il veut entendre les Français et savoir quelles sont leurs préoccupations. Écouter, mais aussi faire passer des messages (politiques). Demain, le chef de l'Etat se rendra à Vichy. Une visite qui ne doit rien au hasard, alors qu'Eric Zemmour estime que le maréchal Pétain a protégé les juifs français.

L'Elysée n'écarte pas l'hypothèse d'une réponse en silence du président, qui pourrait s'arrêter devant la plaque honorant la mémoire des personnes déportées. Car, pour Emmanuel Macron, chaque déplacement est aujourd'hui l'occasion de prendre sa part dans la campagne.