À La Réode, en Gironde, ces habitants qui échappent à la flambée des prix du gaz

REPORTAGE

Comment bénéficier des tarifs du gaz 30 à 40% moins chers que les prix du marché ? La commune de La Réole, en Gironde, a trouvé la solution. Lorsque les prix sont intéressants, la régie municipale négocie les tarifs du gaz pour les habitants. Elle constitue ainsi un stock permettant d'offrir aux Réolais un tarif fixe et surtout moins élevé. Résultat, aucun habitant n'a subi la hausse du prix du gaz de 12,6% au mois d'octobre.

Une facture qui n'augmente pas

Dans les rues de La Réole, une ville de 4.500 habitants, un tiers de la population se chauffe au gaz. Quand on parle de la flambée des prix, des grands sourires sont sur les visages. "Je viens de recevoir les factures et on me rembourse sur le gaz une bonne somme", témoigne un habitant. "C'est surprenant vu le contexte actuel."

La régie municipale guette, en totale autonomie, les opportunités d'achat sur le marché du gaz, au prix le plus intéressant pour le volume nécessaire de la ville. "Nous avons décidé d'acheter dès 2020 une certaine quantité d'énergie jusqu'à juin 2022", relate Bruno Marty, le maire socialiste de La Réole. "Cette énergie était un peu plus chère à l'époque que celle proposée sur le marché, tout simplement parce que l'on parlait du gaz de schiste qui allait inonder le marché et faire baisser le prix. Je n'y ai pas cru."

Des prix défiants toute concurrence

Une négociation qui permet de garantir aux Réolais des tarifs environ 40% moins cher qu'ailleurs. "On a acheté cette quantité que l'on peut distribuer aux Réolais à des prix défiant toute concurrence", souligne le maire PS de la commune. "Nous ne sommes pas cotés en Bourse, l'objectif est d'équilibrer", précise-t-il. La mairie vient également de lancer des études pour produire à terme du biogaz à partir de sa station d'épuration.