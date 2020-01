À Angoulême, des dessinateurs de BD offrent à Macron un t-shirt qui dénonce les violences policières

La visite d'Emmanuel Macron au festival de la BD d'Angoulême, jeudi, ne s'annonçait pas de tout repos. Les auteurs sont très remontés contre l'exécutif, auquel ils réclament des mesures pour mieux vivre de leur art. Mais ce n'est visiblement pas le seul sujet sensible. Jeudi, à l'issue d'un déjeuner avec des bédéistes, le président de la République s'est vu offrir un t-shirt qui dénonce les violences policières.

Le président a rappelé la "liberté de blasphème et de caricature"

Ce t-shirt "LBD 2020" représente un personnage éborgné et a été remis à Emmanuel Macron par Jul, auteur notamment de Silex and the City. Sur une photo, qu'il a lui-même transmise à Europe 1, l'auteur tout sourire s'affiche aux côtés du président, qui semble également de bonne humeur. Selon des participants au déjeuner, les discussions ont été "musclées" autour de ces questions du maintien de l'ordre, mais également de l'écologie.

Lors du déjeuner avec les auteurs de BD, le dessinateur Jul offre un t-shirt « LBD 2020 » avec un personnage éborgné à Emmanuel Macron. Des participants décrivent des discussions « musclées » autour du maintien de l’ordre et de L’ecologie #PRAngouleme#Angouleme@Europe1pic.twitter.com/6SbdB4SuVv — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) January 30, 2020

L'Élysée a également réagi en expliquant qu'après "un échange avec Jul, le président a exprimé son désaccord sur les violences policières. Il a rappelé qu'on est en démocratie, qu'il croit à la liberté de blasphème et de caricature".