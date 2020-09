5G : "il n’y a pas de risque sanitaire si on respecte les normes", assure Barbara Pompili

Emmanuel Macron a été clair : il n’y aura pas de moratoire sur la 5G en France. Le président de la République l’a affirmé avec force mardi devant des entrepreneurs du numérique, tançant ceux qui préférèrent "le modèle Amish" et le "retour à la lampe à huile". Des expressions qui ont provoqué l’ire des écologistes et des forces de gauche, qui alertent sur la potentielle dangerosité de ce nouveau standard pour la téléphonie mobile, qui doit être déployé dans les mois à venir. "il n’y a pas de risque sanitaire si on respecte les normes", a répondu Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, mercredi sur Europe 1.

