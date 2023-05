1er-Mai : Marine Le Pen cible les décisions politiques «voulues» d'Emmanuel Macron

Les drapeaux tricolores sont déposés sur chaque assiette. La "Fête de la Nation" se veut être un banquet populaire et festif, mais ce dernier reste un événement avant tout politique. Marine Le Pen est seule sur scène, face à son pupitre, et dresse un bilan apocalyptique du second mandat d'Emmanuel Macron alors que de nouveaux débordements ont eu lieu lors des manifestations du 1er-Mai.

"Le résultat de décisions politiques de nos gouvernants"

"En dirigeant contre l'opinion unanime, il provoque, il entretient, et même alimente la tentation condamnable de la violence de rue", annonce l'ancienne candidate à la présidentielle. Marine Le Pen en a profité pour insister sur l'importance des élections pour transformer politiquement la colère des citoyens. "Tout ce qui arrive est le résultat de décisions politiques de nos gouvernants. La plupart ont été voulues, décidées, mises en oeuvre sciemment", poursuit-elle.

Le banquet s'est finalement terminé par un éloge de la nation dressé par Jordan Bardella qui invite à la prudence malgré les sondages flatteurs pour le RN. "Les scores élevés que nous promettent les sondages sont un appel à la responsabilité et une injonction à l'humilité", affirme-t-il. En partant, les participants se donnent rendez-vous pour l'année prochaine dans une autre ville qui est encore pour l'instant inconnue.