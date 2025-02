Pourquoi Mariah Carey est-elle invitée cet été chez Charles III à Sandringham ?

La diva américaine se rendra au domaine royal de Sandringham cet été pour chanter lors de la deuxième édition du festival Heritage Live

Rien ne peut arrêter Mariah Carey ! À 55 ans, la diva américaine continue de parcourir le monde pour offrir à ses fans des shows spectaculaires, portés par ses incontournables sifflets, sa signature depuis le début de sa carrière dans les années 1990. Cet été, la chanteuse va frapper fort en se produisant au domaine royal de Sandringham, l’une des résidences de Charles III, située dans le Norfolk.

Mariah Carey fait en effet partie des têtes d’affiche de la deuxième édition du festival Heritage Live. "Nous sommes absolument ravis de faire venir l'une des plus grandes artistes pop de tous les temps au domaine royal de Sandringham pour un spectacle exclusif", s’est réjoui Giles Cooper, producteur du festival, dans un communiqué.

L'interprète de Without You se produira à Sandringham le 15 août prochain, aux côtés d'invités spéciaux : Nile Rodgers, Chic et le groupe de R&B britannique Eterna. Si les producteurs du festival se réjouissent tant de sa venue, c'est parce que la diva était attendue lors de la première édition de l'évènement, finalement annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire.

Mariah Carey rencontrera-t-elle le roi Charles III et la reine Camilla à cette occasion ? Impossible de le savoir pour l'instant, Buckingham n'ayant pas réagi... Mais les membres de la famille royale passent traditionnellement leurs vacances d'été dans une autre résidence : le château de Balmoral, en Écosse. Le roi d'Angleterre fera-t-il une exception pour la reine de Noël ?