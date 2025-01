Pascal Praud et vous - «J'étais en perdition totale» : Michel Fugain se confie sur la perte de sa fille et comment il a «repris goût à la vie»

Invité exceptionnel de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, à l'occasion de la sortie de son album "La vie, l'amour etc", Michel Fugain s'est confié sur l'immense tristesse qui a été la sienne le jour de la mort de sa fille. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Il n'y a rien de plus douloureux pour des parents que de perdre leur enfant. En 2002, la fille de Michel Fugain, Laurette, est décédée à 22 ans d'une leucémie. Le chanteur, invité dans l'émission Pascal Praud et vous pour la sortie de son nouvel album La vie, l'amour etc, a évoqué ce passage ô combien difficile, et comment il a pu se relever.

"Ma fille est sous un olivier dans mon jardin en corse (...) et j'irai rejoindre ses cendres"



"J'ai rencontré mon épouse actuelle à 60 ans, ça a changé ma vie (...) Je venais de perdre ma fille, j'étais en perdition totale (...) Elle m'a fait prendre ma première goulée d'air, et elle m'a fait sentir que je n'étais pas fait pour ça. Très vite, j'ai repris goût à la vie", s'est-il confié sur Europe 1.