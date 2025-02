Malika Ménard annonce être enceinte de son premier enfant : «Ma plus belle histoire d’amour a débuté»

Fraîchement mariée, l'ancienne Miss France a annoncé attendre son premier enfant. Un "secret" qu'elle a réussi à garder pendant plusieurs mois.

Carnet rose pour Malika Ménard ! Six mois après avoir dit "oui" pour la vie à son amoureux Karim, un homme d'affaires belgo-marocain de 50 ans, Miss France 2010 a annoncé qu'elle était enceinte de leur premier enfant.

"Je dois vous partager un grand secret", a-t-elle d’abord écrit sur son compte Instagram, avant de mettre fin au suspense : "Enfin un secret qui est encore petit mais qui est très précieux et que je chéris très fort : depuis plusieurs mois maintenant, un miracle a pris vie à l’intérieur de mon corps et ma plus belle histoire d’amour a débuté". Malika Ménard a fini son diaporama, sur lequel était écrit ce petit texte, par une photo d'elle, la tête en arrière, les yeux fermés, les mains posées sur un tout petit baby bump.

Ce cliché a dû être pris il y a plusieurs mois car la jeune femme de 37 ans a révélé à Gala être enceinte de six mois. Ravies pour elle, ses amies Miss France se sont empressées de la féliciter. "J’ai encore envie de pleurer en fait, tellement d’amour pour toi", a réagi Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016. "Oh félicitations ma belle, tu mérites tout ce bonheur et tu seras une maman exceptionnelle", a de son côté écrit Marine Lorphelin, Miss France 2013.

Si Malika Ménard s'apprête à découvrir les joies de la parentalité, son mari, Karim, lui, est déjà expert en la matière avec déjà six enfants à son actif. Cinq filles et un garçon, rien que ça ! L'ancienne Miss France et l'homme d'affaires sont tous les deux sur un petit nuage. Entre eux, tout est allé très vite : un coup de foudre fulgurant en 2023, un emménagement à Paris, des fiançailles, puis un somptueux mariage à Tarifa, dans le sud de l’Espagne... et bientôt l'arrivé d'un bébé qui scellera leur amour.