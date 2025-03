Le prince Robert de Luxembourg a perdu son fils Frederik de Nassau, décédé à l'âge de 22 ans : «Il nous a quittés avec un dernier rire»

Atteint d'une maladie génétique rare, le prince Frederik de Nassau s'est éteint le 28 février à l'âge de 22 ans. Son père, le prince Robert de Luxembourg, lui a rendu hommage dans un communiqué.

Le prince Robert de Luxembourg et son épouse la princesse Julie de Nassau pleurent leur fils, Frederik de Nassau, décédé vendredi 28 février dernier à l’âge de 22 ans. Le jeune homme souffrait depuis son enfance d'une maladie génétique mitochondriale rare, liée à une mutation du gène POLG, qui prive d'énergie les cellules de l'organisme et entraîne le dysfonctionnement progressif des organes.

"Le 28 février, journée internationale des maladies rares, notre fils bien-aimé nous a réunis une dernière fois dans sa chambre. Il a trouvé la force et le courage de dire au revoir à chacun de nous : son frère Alexander, sa sœur Charlotte et moi (…). Il avait déjà tout dit à sa mère extraordinaire, qui ne l’a jamais quitté depuis 15 ans", écrit le prince Robert de Luxembourg dans un communiqué partagé sur le site de la POLG Foundation, créée par son fils. "Jusqu’à la fin, il a conservé son humour et sa compassion sans limites, et nous a quittés avec un dernier rire pour alléger notre peine".

"Papa, es-tu fier de moi ?"

Dans son message, le prince Robert loue le courage de son fils qui s'est battu avec "optimisme" contre sa maladie, diagnostiquée à l'âge de 14 ans. Malgré ses souffrances, le jeune homme ne s'est jamais laissé abattre. Il a au contraire redoublé d'efforts pour faire avancer les recherches, en lançant sa fondation pour lever des fonds, mais aussi en participant à des essais médicaux dans l'espoir de contribuer à la découverte de traitements.

Passionné de musique et de cinéma, il était aussi un grand fan de la série The Office, confie le prince Robert. Avant de rendre son dernier souffle, Frederik de Nassau a demandé à son père : "Papa, es-tu fier de moi ?". "La réponse était évidente, il l’avait entendue tant de fois… mais à cet instant, il devait savoir qu’il avait accompli tout ce qu’il pouvait dans sa courte et belle existence", écrit son père avec émotion avant de qualifier son fils de "superhéros".

Frederik de Nassau a passé les derniers mois de sa vie à Paris, à l’hôpital Necker-Enfants malades, à l’Institut Imagine et à l’hôpital Beaujon. "Sa famille est éternellement redevable à tous ces médecins et soignants, partout dans le monde", conclut le prince Robert qui promet de poursuivre les engagements de son fils dans la lutte contre les maladies génétiques mitochondriales.

