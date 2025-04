«J’ai des dents très créatives» : Charlotte Le Bon réagit avec humour aux critiques sur son sourire

Invitée au micro de David Castello-Lopes dans "Small Talk" de "Konbini", la comédienne de la troisième saison "The White Lotus" a évoqué avec beaucoup d'autodérision sa dentition "imparfaite".

Et si les sourires hollywoodiens, ultra-bright et parfaitement alignés, n'étaient plus la norme pour réussir au cinéma ? Dans la troisième saison de The White Lotus, Aimee Lou Wood et Charlotte Le Bon affichent fièrement leur dentition "imparfaite" mais ô combien séduisante car si singulière. Jadis source de tous les complexes, les dents du bonheur sont désormais l'atout charme des actrices qui refusent de succomber au terrifiant diktat des facettes, gommant le moindre défaut, uniformisant tous les sourires. Hélas, si les représentations évoluent, les mentalités, elles, ont du mal à suivre.

"J'ai des vilaines dents"

Invitée au micro de l’émission Small Talk animée par le journaliste David Castello-Lopez sur Konbini ce lundi 7 avril, Charlotte Le Bon a révélé avoir récemment été critiquée à cause de son sourire. "Sous une publication que j’ai faite de White Lotus, on a commenté mes dents. Parce que j’ai quand même des vilaines dents. J’ai des dents très… créatives, on va dire ça comme ça", a-t-elle expliqué face à David Castello-Lopez. "On dirait une vielle clôture", "Les célébrités devraient avoir de belles dents"... Sur les réseaux sociaux, la police du sourire sévit. Mais pas de quoi atteindre l'ancienne Miss Météo de Canal+, fière de sa différence. "Il faut être un peu singulier. Aujourd’hui, on est dans un monde où tout le monde veut se ressembler", déplore-t-elle avant d'ajouter, avec lucidité : "Et puis même si j’avais des dents parfaites, on trouverait toujours quelque chose à redire".

Preuve qu'elle n'est absolument pas complexée par sa dentition, Charlotte Le Bon parle de l'une de ses dents avec beaucoup d'autodérision. "Je pense que celle-ci, elle a plus envie de lumière que moi. Quand je suis timide, elle sort toute seule, parce que je fais un petit sourire pincé (...). C’est ma dent de pirate", plaisante-t-elle. Sa collègue de White Lotus Aimee Lou Wood assume elle aussi sa singularité. "Le fait que je n’aie ni facettes dentaires ni Botox, ça me semble un peu rebelle", a-t-elle récemment confié au Hollywood Reporter. Ou comment envoyer valser tous les diktats, mais toujours le sourire aux lèvres !

