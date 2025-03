«Il m’apporte tellement» : Gigi Hadid parle pour la toute première fois de sa relation avec Bradley Cooper

Discrète depuis le début de son histoire d'amour avec Bradley Cooper, Gigi Hadid a enfin accepté d'en dire plus sur leur couple dans une interview accordée à la version américaine du magazine "Vogue".

Elle n'avait jamais officialisé leur romance, préférant garder ce petit secret pour la préserver. Un an et demi après le début de son histoire d'amour avec Bradley Cooper, Gigi Hadid, amoureuse et épanouie, s'est confiée sur sa relation avec l'acteur de Very Bad Trip dans une interview accordée à la version américaine de Vogue, publiée ce mardi 11 mars.

Une relation saine et équilibrée

La mannequin de 29 ans assure avoir rencontré son compagnon au bon moment, après avoir tiré des leçons de ses relations passées et guéri de sa rupture avec le chanteur Zayn Malik, papa de sa fille Khai, aujourd'hui âgée de 4 ans. "Je pense qu'il est essentiel de savoir ce que l'on veut et ce que l'on mérite dans une relation puis de trouver quelqu'un qui est à un stade de sa vie où il sait ce qu'il veut et ce qu'il mérite... et vous travaillez tous les deux séparément pour vous unir et être le meilleur partenaire possible", explique Gigi Hadid.

Inséparables depuis leur rencontre à la fête d'anniversaire de l'enfant d'un ami commun, Gigi Hadid et Bradley Cooper ont trouvé un équilibre à l'abri des regards indiscrets. Une relation saine et équilibrée qui comble de bonheur la mannequin. "Bradley m'apporte tellement : des encouragements et, tout simplement, de la confiance. Le fait d’être soutenue par les personnes que l’on admire peut véritablement renforcer l’estime de soi", confie la jeune femme avant d'ajouter, sur un petit nuage : "Je me sens vraiment chanceuse. Oui, chanceuse, c'est le mot".

Admirative du talent créatif de l'acteur, la mannequin se nourrit de leurs conversations, et suit ses conseils. C'est Bradley Cooper qui l'a d'ailleurs encouragée à accepter de poser en couverture du Vogue, révèle-t-elle. Leur différence d'âge de 20 ans ? Gigi Hadid ne la ressent absolument pas. Comme elle, l'acteur est papa d'une petite fille, Lea De Seine, et se passionne pour l'art. Des points communs qui ont renforcé leur histoire d'amour, visiblement très bien partie pour durer...