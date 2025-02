Gad Elmaleh se souvient de sa souffrance après avoir été trompé par une ex-compagne : «J’étais effondré»

Invité au micro d'Alexandra Roost pour le podcast "Boum Boum", Gad Elmaleh a révélé avoir été trompé par une de ses anciennes compagnes. Une épreuve qu'il a vécu comme un véritable traumatisme.

Gad Elmaleh n'est pas du genre à s'étaler sur sa vie privée. Ce dimanche 13 février, l'humoriste a pourtant fait une exception en acceptant de parler d'amour et de tromperies au micro d'Alexandre Roost pour le podcast Boum Boum.

"C'était la fin du monde"

Quand l'animatrice lui a demandé si l'infidélité était pardonnable, Gad Elmaleh a répondu du tac au tac : "J’espère que c’est pardonnable, je pense que c’est pardonnable", avant de parler de sa propre expérience en la matière. "Je l’ai vécu dans les deux sens", a-t-il alors révélé. Être trompé l'a totalement anéanti : "Ce que je peux dire c’est que dans le cas où c’est l’autre en face de moi qui l’a fait, j’étais effondré, c’était la fin du monde".

A l'époque, Gad Elmaleh n'avait pas réussi à pardonner sa compagne par manque de "force" et de "confiance" en lui, analyse-t-il. "J'aurais pu me dire : 'Elle a fait ça, il s’est passé ça, il y a eu un contexte, mais moi je crois en notre histoire, je veux lui montrer par cette expérience, cette épreuve, que je suis là encore et que je suis solide'. C’est un risque à prendre", souligne-t-il.

C'est par un "concours de circonstances" que Gad Elmaleh a découvert que son ex le trompait. "J’ai trouvé des incohérences et ça m’a donné envie, à tort peut-être, de gratter, de chercher", raconte-t-il. L'humoriste a finalement trouvé ce qu'il aurait aimé ne jamais trouver. Selon lui, son ancienne partenaire ne s'est pas "effondrée" quand il l'a confrontée. Une absence de réaction qui l'a totalement dérouté : "Ça te rend fou et ça ne t’aide pas. Et en fait, ce que tu veux, bizarrement, quand cette souffrance est si intense et quand tu es trompé par quelqu’un, tu as presque envie que la personne qui t’a fait le plus de mal t’apaise", se souvient-il.

Gad Elmaleh n'a pas cherché à recoller les morceaux de se relation, mais s'en est extirpé le plus vite possible. "Je pleurais, c’était chaud", se souvient-il. Dévasté après sa rupture, l'humoriste a dû suivre une thérapie. "Je me suis fait aider par une thérapeute qui était spécialisée dans les traumatismes comme ça. Parce que c’est un traumatisme", confie-t-il. Le temps ayant depuis fait son œuvre, Gad Elmaleh a tourné la page et est même devenu ami avec celle qui lui a été infidèle. Il n'a pas dévoilé l'identité de cette femme.