Britney Spears arrive en vacances au Mexique accompagnée... d'une poupée

La chanteuse a été aperçue sur le tarmac de l'aéroport de Mexico, aux côtés de son garde du corps, qui portait dans ses bras une poupée en plastique enveloppée dans une couverture rose.

De nouvelles photos de Britney Spears, dévoilées par le média américain Page Six, pourraient bien susciter l'inquiétude de ses fans... Sur ces clichés pris le jeudi 10 avril, la chanteuse de 43 ans, vêtue d'un sweat à capuche noir et d'un short blanc, lunettes de soleil vissées sur le nez, débarque en mode incognito à l'aéroport de Mexico, destination qu'elle a choisie pour passer ses vacances. Rien d'alarmant jusque-là... Mais un petit détail interroge : à ses côtés, son garde du corps porte une poupée en plastique enveloppée dans une couverture rose.

Britney Spears’ entourage seen carrying creepy doll as she arrives in Mexico for beach vacation https://t.co/NnTzpsriA4 pic.twitter.com/mKx60qbsmX — Page Six (@PageSix) April 13, 2025

Une passion pour les poupées

Doit-on voir dans ces photos un signe du mal-être de la chanteuse, qui a récemment rompu avec son petit ami, l'ancien détenu Paul Soliz ? L'interprète de Baby One More Time n'a jamais caché sa passion pour les poupées, qu'elle collectionne chez elle, à Hidden Hills, près de Los Angeles. En 2021, elle avait d'ailleurs partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo d'elle en train de danser avec un poupon. "J'ai eu un bébé… Je vais prendre un peu de temps libre pour faire des photos à la maison tous les jours ! (...) Sa chambre est magnifique et elle s'appelle Brennan… on se ressemble même ! Mon premier ! J'ai 40 ans cette année… l'âge n'est rien d'autre qu'un chiffre mais sérieusement… grandir est la chose la plus stupide que vous puissiez faire, alors JOUEONS AVEC MES AMIS !" avait-elle écrit, survoltée, en légende de sa publication. Un mois plus tard, la star était enfin libérée de la tutelle exercée pendant treize longues années par son père, Jamie Spears.

Redevenue libre, la chanteuse s’est réapproprié son image et son corps en partageant de nombreuses vidéos d’elle dénudée sur Instagram. Mais certaines de ses publications continuent d’inquiéter sa communauté, qui cherche toujours à comprendre ce qu’elle veut exprimer à travers son regard, énigmatique et impénétrable. Depuis son arrivée à Mexico, le 10 avril dernier, Britney Spears, fidèle à elle-même, a partagé une série de photos d’elle nue sur la plage. « J’ai été bénie !!! », a-t-elle commenté sous un cliché montrant ses pieds en l’air. Sur d’autres images, publiées à quatre, voire cinq reprises, la chanteuse prend la pose dans sa villa, vêtue de lingerie fine et de bottes de cow-boy noires. Sur son visage, la même expression insaisissable, presque vide. Mais saura-t-on jamais ce que ressent vraiment Britney ?