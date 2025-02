Vers une suppression de C8 ? «On est prêt à descendre dans la rue pour vous soutenir», affirme un auditeur à Cyril Hanouna

Hervé, fidèle auditeur et téléspectateur de Cyril Hanouna, affirme qu'il est prêt à descendre dans la rue si le Conseil d'État acte la suppression de C8. Pour lui, "c'est une honte, c'est l'URSS, on n'a jamais vu ça". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





C8 vit-elle ses derniers jours ? Ce vendredi, le rapporteur public du Conseil d'Etat a demandé le rejet des recours des chaînes C8 et NRJ12, qui contestent le non-renouvellement de leur fréquence télé. Une décision qui laisse craindre que le Conseil d'Etat acte la mort de la chaîne. La décision est attendue dans la semaine du 17 février.

Mais si tel était le cas, les téléspectateurs de la chaîne, qui ont déjà signé une pétition, iront-ils jusqu'à battre le pavé pour défendre la chaîne et l'animateur de TPMP ? C'est en tout cas ce qu'affirme Hervé, un auditeur et téléspectateur quotidien de Cyril Hanouna. "Avec mon épouse, on est des petits retraités et on vous regarde tous les soirs et vraiment, on rit beaucoup. [...] On est 2 millions, on est prêt à descendre dans la rue pour vous", lâche-t-il au micro d'On marche sur la tête. C'est une honte, c'est l'URSS, on n'a jamais vu ça. Même en 1968, j'avais 16 ans, ça ne s'est pas passé comme ça."