The Voice : une candidate de 96 ans va passer les auditions à l'aveugle samedi soir, du jamais vu dans un télécrochet

Ce samedi 22 février, Colette Mansard, une ancienne compositrice de 96 ans, tentera sa chance aux auditions à l'aveugle de "The Voice". Dans son portrait, cette nonagénaire, restée dans l'ombre toute sa vie, confie réaliser son plus grand rêve.

C'est du jamais vu dans l'histoire de The Voice et de tous les télécrochets à travers le monde : une femme de 96 ans va se présenter aux auditions à l'aveugle du concours de chant, ce samedi 22 février sur TF1. Cette candidate pas comme les autres n'est nulle autre que Colette Mansard, une ancienne compositrice de renom qui a travaillé pour les plus grandes vedettes de sa génération, telles que Juliette Gréco, Annie Cordy, ou encore Sacha Distel. Elle-même passionnée de chant, Colette Mansard n'a jamais osé quitter l'ombre de ces stars pour aller sur le devant de la scène, par "peur", confie-t-elle dans son portrait dévoilé mercredi 19 février sur les réseaux sociaux de TF1.

Les équipes de The Voice séduites par le profil de Colette

C'est grâce à Lionel Cabioch, un journaliste de Ouest-France qui l'a convaincue de participer à The Voice que Colette Mansard réalise enfin son rêve. Dans un article, notre confrère explique avoir envoyé, l'année dernière, un mail à Bruno Berberes, directeur de casting de l'émission, pour lui présenter le profil Colette. "Colette est fabuleuse. Les castings sont terminés pour cette saison. Mais on reste en contact pour la prochaine", lui avait-il répondu. Comme promis, début juillet 2024, Colette Mansard a été contactée par la production de The Voice pour passer les castings de la nouvelle saison.

Après plusieurs essais, la nonagénaire a été sélectionnée pour chanter aux auditions à l'aveugle face aux fauteuils rouges de Vianney, Florent Pagny, Zaz et Patricia Kaas. "Je réalise le rêve de toute ma vie", assure Colette, les yeux embués de larmes, dans son portrait. L'ancienne compositrice tentera sa chance avec une reprise piano-voix de sa propre chanson Comment faire pour être heureux. Sa prestation fera-t-elle se retourner l'un des quatre coachs ? Réponse samedi soir !