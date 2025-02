The Voice - Iman se confie sur son passage aux auditions : «Vianney ne m’a pas vendu du rêve»

La jeune femme de 25 ans originaire de Cannes a fait un carton plein ce samedi soir aux auditions à l'aveugle avec une reprise du tube "Cry me a river" de Justin Timberlake. Touchée par l'honnêteté de Vianney, elle a choisi de rejoindre son équipe.

Iman a fait l'unanimité ce soir sur le plateau de The Voice. Son interprétation du tube Cry me a river de Justin Timberlake a très rapidement séduit les quatre coachs de l'émission, tous conquis par la douceur et la puissance de sa voix. "Vous avez envoyé une déflagration dans ce studio", a réagi Florent Pagny. "C'était un moment magique et puissant", a surenchéri sa voisine de fauteuil Patricia Kaas. La jeune femme de 25 ans, qui travaillait dans l'immobilier il y a encore quelques années, a suivi son instinct en rejoignant l'équipe de Vianney. L'interprète de Beau-papa ne lui a pas fait miroiter la victoire, mais lui a simplement promis qu'il serait là pour elle tout au long de l'aventure. Iman nous explique pourquoi son discours a résonné en elle. Interview.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Comment avez-vous vécu votre passage aux auditions à l'aveugle ?

J'ai ressenti énormément d'émotions en même temps : de l'anxiété, de l'excitation, et un sentiment d'accomplissement, car participer à The Voice est une consécration pour moi. Mon cœur battait à cent à l'heure au début de ma prestation, puis mon stress a disparu progressivement. C'était un soulagement de voir le premier fauteuil se retourner car je savais que j'intégrais l'aventure.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les quatre coachs se sont finalement retournés. Vous attendiez-vous à un tel succès ?

Je l'espérais de tout mon cœur mais non, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais hyper émue de voir qu'ils étaient tous les quatre au rendez-vous. C'était la cerise sur le gâteau !

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pourquoi avez-vous choisi Vianney comme coach ?

Je souhaitais déjà rejoindre son équipe avant mon passage aux auditions à l'aveugle, car je me sens proche de lui artistiquement. Après ma prestation, je me suis uniquement basée sur les discours des coachs, et c'est celui de Vianney qui m'a le plus touchée. Il ne m'a pas vendu du rêve en me promettant qu'on allait gagner ensemble. Son honnêteté m'a plu. J'ai compris qu'il voulait tout simplement m'épauler et m'accompagner dans cette aventure. Je le trouve très humain et très sensible.

La suite après cette publicité

Qu'est-ce qui vous a motivé à interpréter "Cry me a river" ?

J'ai proposé cette chanson aux équipes de The Voice car je suis tout simplement fan de cette chanson et de Justin Timberlake depuis que je suis petite. C'est toute mon enfance ! Je suis tout de suite tombée amoureuse de la version plus lente et plus puissante qu'ils m'ont proposée. Je me suis dit : 'Ah oui, je veux vraiment faire ça !'. C'était une évidence.

Comment êtes-vous arrivée jusqu'au plateau de "The Voice" ?

Ma mère a découvert que je chantais vraiment bien après ma participation à un concours de chant au collège. Elle m'a donc inscrite à des cours, car elle était convaincue qu'il y avait un potentiel à exploiter. Au début, j'y allais à reculons, car j'étais très timide. Finalement, ces cours m'ont aidée à me lâcher et à prendre confiance en moi. Le chant est devenu une véritable passion mais j'ai suivi des études classiques et j'ai travaillé dans l'immobilier jusqu'au jour où j'en ai eu ras-le-bol de mon travail. J'ai tout laissé tomber pour essayer de me lancer dans la musique. J'ai commencé à faire des prestations pour des évènements privés ou dans des restaurants, des hôtels et sur des plages, sur la Côte d'Azur. The Voice était dans un coin de ma tête, c'était une case à cocher dans mon parcours de chanteuse. Je me suis présentée plusieurs fois au casting mais ça n'a fonctionné que cette année, au moment où je m'y attendais le moins !

Qu'attendez-vous de cette aventure ?

Je fais The Voice avant tout pour vivre une expérience humaine et musicale. Et honnêtement, je ne pense pas trop à l'après. Je me laisse porter par le vent. Je ne veux pas me prendre la tête en pensant à l'avenir. Chaque chose en son temps !