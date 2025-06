Les numéros 1 de Culture médias : votez dès maintenant vos artistes et œuvres préférés de l'année

Qui sont pour vous les numéros 1 de l'année ? Jusqu'au 30 juin, votez pour vos artistes, émissions ou encore œuvres préférés de l'année dans 8 catégories. Aucun nominé, c'est vous qui décidez. Et le 4 juillet prochain, juste avant la pause estivale, Thomas Isle et toute l'équipe de Culture médias dévoileront Les numéros 1 de Culture médias lors d'une émission exceptionnelle, en partenariat avec Télé 2 semaines.

Voici les catégories :

Émission télé de l'année

Animateur ou animatrice télé de l'année

Série de l'année

Livre ou bande dessinée de l'année

Acteur ou actrice de l'année

Film de l'année

Spectacle de l'année

Chanteur ou chanteuse de l'année

Votez ici

Pour voter, il vous suffit d'écrire le nom de l'artiste ou de l'œuvre pour chaque catégorie dans le formulaire ci-dessous (ou en cliquant sur le lien si vous votez depuis l'application).

Pour voter depuis l'application Europe 1, cliquez ici