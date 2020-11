Handicap : le DuoDay, c'est aussi à la télé

L'opération a commencé avec un peu d'avance. La cinquième édition du DuoDay se tient ce jeudi, et passe notamment par les chaînes de télévision. Cette opération organise des duos composé d'une personne handicapée et d'une personne valide. Dans les médias, le coup d'envoi a eu lieu avec le tirage du Loto de mercredi soir, où Christophe Beaugrand était accompagné de Florence Lemaire, une collaboratrice du groupe FDJ atteinte de surdité profonde.

Retrouvez toute l’actu médias dans notre newsletter quotidienne Recevez chaque jour à 13h les principales infos médias du jour dans votre boîte mail. Un rendez-vous incontournable pour être au point sur l’actu, les audiences télé de la veille et faire un point sur les programmes à ne pas manquer. Abonnez-vous ici

Des handicaps parfois invisibles

TF1 participe à nouveau au DuoDay le jour-J. Après le 20 heures, Evelyne Dhéliat accueillera une deuxième Miss Météo. Elle s’appelle Gwendoline Michenet et souffre de la sclérose en plaques. "J'ai accepté de co-présenter cette météo avec Evelyne Dhéliat pour montrer qu'on peut être debout et avoir un handicap invisible", explique-t-elle.

Gwendoline Michenet est bénévole à la Fondation ARSEP, pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Elle aimerait par sa participation changer l'attitude des gens face au handicap, pas toujours visible. "Je prends toujours l'exemple des caisses prioritaires au supermarché dont on peut avoir besoin sans être dans un fauteuil ou avoir une canne", rappelle-t-elle. "Même avec la carte handicap, c'est difficile de faire accepter aux gens que l'on passe devant eux. On nous demande comment on a fait pour avoir notre carte, combien on l'a payée."

Toutes les chaînes mobilisées

TF1 n’est pas la seule chaîne à se mobiliser autour du Duo Day. Chez M6, les duos formés ne se feront qu’à distance, pandémie de Covid-19 oblige. Sur France 2, dans le 20 heures d'Anne-Sophie Lapix, un jeune journaliste en situation de handicap interviendra également jeudi soir.

D'autres programmes de France Télévisions se mobilisent pour la Semaine du handicap, sans former de duo. Télématin se penche ainsi toute la semaine sur la question du handicap. L'émission Ça commence aujourd’hui de Faustine Bollaert y sera également consacrée ce jeudi.