Arrêt de C8 : «Les 17 autorités indépendantes (dont l'Arcom), il faut les rayer d'un trait de plume», affirme Pascal Praud

Alors que la chaîne C8 vit ses dernières heures, après la décision de l'Arcom de lui retirer sa fréquence TNT, Pascal Praud considère dans son émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, qu'"il faut rayer d'un trait de plume les 17 autorités indépendantes", dont le régulateur de l'audiovisuel. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Animateurs, chroniqueurs, et personnel de l'ombre de C8 ont fait leurs adieux, non sans émotion, au canal 8 de la TNT. La chaîne va effectivement fermer ses portes ce vendredi soir, après la décision de l'Arcom de lui retirer sa fréquence. Une décision dénoncée par Pascal Praud, qui a remis en cause l'existence même du régulateur de l'audiovisuel, dans son émission Pascal Praud et vous. "Une autorité administrative indépendante n'a aucune légitimité (...) Il y en a 17 en France, il faut les rayer d'un trait de plume, elles n'ont aucune légitimité démocratique", affirme-t-il sur Europe 1.