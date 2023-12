Zelensky aux États-Unis : une visite cruciale pour l'Ukraine, en recherche de soutien financier

Le président des États-Unis Joe Biden a invité son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à venir à Washington pour discuter des "besoins urgents de l'Ukraine". Il s'agit de son troisième déplacement à Washington depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien rencontrera ce mardi Joe Biden, plusieurs sénateurs ainsi que le président de la Chambre des représentants.

"Quand le monde libre hésite, les dictatures font la fête"

Le président ukrainien est venu plaider sa cause, alors que l'aide américaine à son pays a été bloquée par les Républicains au Congrès. Joe Biden et Volodymyr Zelensky présentent cette visite comme celle de la dernière chance. En jeu : plus de 60 milliards de dollars d'aide, bloqués pour l'instant par le Congrès.

Joe Biden fait des pieds et des mains pour que les Républicains acceptent de voter cette enveloppe. Des Républicains, qui, eux, rechignent à le faire, tant qu’ils n'ont pas obtenu en compensation des fonds pour la sécurité à la frontière. Une querelle très critiquée par le principal intéressé, le président ukrainien. "Quand le monde libre hésite, les dictatures font la fête. S'il y a bien quelqu'un qui est motivé par les problèmes non résolus au Capitole, c'est Poutine", s'est-il exprimé à son arrivée dans la capitale américaine.

Le président de la Chambre des représentants s'est dit ouvert à la discussion, voire au déblocage de l'aide. Mais une partie non négligeable des élus républicains exige d'abord une stratégie claire de la part de Kiev, avant d'envoyer plus d'argent. Et surtout un engagement ferme de Joe Biden sur une réforme de l'immigration qui pourrait décider de l'avenir de l'Ukraine.