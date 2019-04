WikiLeaks : Julian Assange arrêté par la police britannique dans l'ambassade d'Équateur

Julian Assange, réfugié depuis sept ans dans l'ambassade d'Equateur, à Londres, a été arrêté, a annoncé jeudi Scotland Yard. Cette arrestation fait suite à une décision de l'Equateur, qui a mis fin à son statut d'asile. Selon les autorités équatoriennes, le fondateur de WikiLeaks ne respectait pas les conditions de son asile, notamment sur sa communication à l'extérieur et la réception de ses visiteurs.

Placé en garde à vue. "Julian Assange, 47 ans, a été arrêté aujourd'hui, jeudi 11 avril, par des agents du service de la police métropolitain (MPS) à l'ambassade d'Équateur", a annoncé Scotland Yard, expliquant que l'arrestation a été menée en vertu d'un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster Magistrates, pour non présentation au tribunal. Julian Assange a été placé en garde à vue dans un commissariat londonien et sera "présenté au tribunal de Westminster dès que possible".

Cheveux et barbe blanche, Julian Assange a été porté hors de la représentation diplomatique équatorienne peu après 9h GMT par six policiers habillés en civil jusqu'à un fourgon de police, selon une vidéo de son arrestation. L'arrestation a été confirmée par le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid. "Près de 7 ans après être entré à l'ambassade équatorienne, je peux confirmer que Julian Assange est actuellement en garde à vue et fera face à la justice au Royaume-Uni", a tweeté Sajid Javid, ajoutant "personne n'est au-dessus des lois".

Londres "étrangle la liberté" selon Moscou. WikiLeaks a réagi sur le même réseau social en accusant l'Equateur d'avoir "illégalement mis fin à l'asile politique d'Assange, en violation du droit international" et avoir "invité" la police britannique dans l'enceinte de l'ambassade. De son côté, Moscou a rapidement réagi en accusant Londres d'"étrangler la liberté".

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) 11 avril 2019

URGENT



Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested. — WikiLeaks (@wikileaks) 11 avril 2019

Sur Twitter, le député LFI Alexis Corbière a immédiatement réagi. "Une honte ! Un scandale !", s'est-il écrié.

"Violations répétées des conventions internationales". Le président équatorien a défendu sur Twitter le retrait du statut d'asile à Julian Assange, une décisions présentée comme "souveraine" et prise "après ses violations répétées des conventions internationales et des protocoles de la vie quotidienne". Le gouvernement du président Lenin Moreno a récemment dénoncé des atteintes répétées de la part de Julian Assange aux règles régissant ses conditions d'asile dans l'ambassade équatorienne.

Depuis octobre, Quito appliquait au fondateur australien de WikiLeaks un protocole qui régule notamment ses visites et ses communications à l'intérieur de la légation, et prévoyait aussi que son non-respect implique un retrait de l'asile. Le président équatorien a toutefois affirmé que Julian Assange "ne sera pas extradé vers un pays où il risque la peine de mort". "J'ai demandé à la Grande-Bretagne la garantie que Julian Assange ne serait pas extradé vers un pays où il pourrait être torturé ou condamné à mort. Le gouvernement britannique me l'a confirmé par écrit", a déclaré Lenin Moreno.

L'ex-président équatorien Rafael Correa, exilé en Belgique depuis 2017, a de son côté qualifié Lenin Moreno de "plus grand traître de l'histoire latino-américaine". "Cela met la vie d'Assange en danger et humilie l'Equateur. Jour de deuil mondial", écrit Rafael Correa sur son compte Twitter, dénonçant également "un crime que l'humanité n'oubliera jamais" peu après l'arrestation d'Assange à l'ambassade d'Equateur à Londres.

Mandat d'arrêt britannique. Julian Assange s'est réfugié dans l'ambassade en 2012 pour éviter d'être extradé vers la Suède, où il était accusé de viol, un dossier depuis classé, mais qui pourrait être rouvert à la demande de la plaignante. L'Australien de 47 ans, naturalisé équatorien en 2017, était sous le coup d'un mandat d'arrêt britannique pour violation de ses conditions de liberté surveillée. Ses soutiens redoutent avec cette arrestation qu'il soit extradé vers les Etats-Unis pour la publication en 2010 sur son site de milliers de documents confidentiels du département d'Etat et du Pentagone.

L'avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède en 2010 a indiqué jeudi qu'elle allait demander au parquet la réouverture de l'enquête après l'arrestation du fondateur de WikiLeaks à Londres.

"Nous allons tout faire pour que les procureurs rouvrent l'enquête suédoise et qu'Assange soit remis à la Suède et traduit en justice pour viol", a indiqué Elisabeth Massi Fritz. Assange étant réfugié à l'ambassade d'Equateur à Londres, la Suède avait abandonné les poursuites en mai 2017, à trois ans de la prescription, faute de pouvoir faire avancer les investigations.

Julian Assange a fondé en 2006 WikiLeaks, qui s'est fait connaître du grand public trois ans plus tard avec la publication de centaines de milliers de messages de bipeurs envoyés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001. L'ONG est ensuite allée crescendo dans ses révélations, publiant la vidéo d'une bavure de l'armée américaine en Irak, puis des milliers de documents militaires sur l'Afghanistan. Au total, le site revendique avoir publié "plus de 10 millions de documents" concernant la finance, le divertissement ou la politique.