Washington condamne «dans les termes les plus forts» les tirs de missiles nord-coréens

Les États-Unis ont dit condamner jeudi "dans les termes les plus forts" les tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord, qui menacent la "sécurité régionale". "Ces lancements s'inscrivent dans le prolongement du comportement irresponsable de la Corée du Nord, qui constitue une grave menace pour la péninsule coréenne, la région et la paix et la sécurité internationales, et qui compromet le régime mondial de non-prolifération", a déclaré Matthew Miller, le porte-parole du département d'Etat cité dans un communiqué.

"Les actions de Pyongyang ne feront qu'intensifier son isolement"

"Les États-Unis réaffirment que leurs engagements en faveur de la défense de la Corée du Sud et du Japon sont inébranlables", a-t-il ajouté. La Corée du Nord a tiré jeudi matin une salve de missiles balistiques de courte portée en direction de la mer de l'Est, également connue sous le nom de mer du Japon, quelques heures après avoir envoyé vers le Sud des ballons remplis d'immondices. Le tir de missiles balistiques survient quelques jours après une tentative de mise en orbite d'un satellite espion par Pyongyang, dont l'échec a été annoncé lundi par le Nord.

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir vendredi pour discuter de cette tentative, condamnée par Séoul, Tokyo ou encore Washington. "Les actions de Pyongyang ne feront qu'intensifier son isolement, car elles compromettent la stabilité et la sécurité dans la péninsule coréenne", a encore souligné le porte-parole américain, promettant de "continuer à travailler en étroite collaboration avec la communauté internationale pour perturber les revenus illicites de la Corée du Nord, qui soutiennent ses programmes d'armement interdits par le Conseil de sécurité des Nations unies".